Ferrovie: Melfi stazione più accessibile

Una stazione più accessibile e con informazioni più capillari.

A Melfi Rete Ferroviaria Italiana ha completato i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e gli interventi per un nuovo sistema d’informazione al pubblico. I viaggiatori hanno a disposizione un nuovo sottopasso, marciapiedi a standard europeo per facilitare l’accesso ai treni, percorsi tattili a terra con tecnologia “LVE” per ipovedenti e moderni ascensori, utilizzabili tutti i giorni dalle 6 alle 22.

Sono stati inoltre rinnovati l’impianto di illuminazione e il sistema di informazione ai viaggiatori per fornire notizie in tempo reale sulla circolazione, tutte azioni che rientrano nell'ampio progetto di ammodernamento della linea Foggia-Potenza, per un investimento di 1,3 milioni di euro.

Fonte e Foto FS News