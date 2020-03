Ferrovie: disdetto lo sciopero di lunedì 9 marzo

Nel mare di notizie complicate di questi giorni arriva anche qualche buona novella.

La protesta proclamata da una sigla sindacale autonoma, prevista dalle ore 9 alle 17 di lunedì 9 marzo, è stata revocata.

Lo sciopero avrebbe riguardato tutte le categorie pubbliche, private e cooperative, del trasporto ferroviario, compresi i lavoratori delle metropolitane nelle grandi città. Invece, lo sciopero non si farà, come precisato in una nota ufficiale rilasciata dal Gruppo FS Italiane. L'agitazione era stata proclamata per protestare contro il taglio dei salari e in contrasto ai licenziamenti, e per chiedere migliori condizioni di lavoro.