Ferrovie: il Comune di Roccasecca chiede una fermata AV

Proseguono le iniziative finalizzate alla realizzazione di una fermata AV sulla linea Napoli-Roma, nel territorio del Comune di Roccasecca.

Il presidente del Cosilam, Marco Delle Cese, ed il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, lanciano un appello alle istituzioni. “La possibilità di avere una fermata TAV in provincia di Frosinone è una opportunità unica e irripetibile. Per questo motivo vogliamo rivolgere un appello a tutte le istituzioni e alla politica affinché ci si unisca e si faccia squadra evitando inutili e dannose divisioni per arrivare, insieme, alla realizzazione del progetto.

L’esigenza del territorio – scrivono Delle Cese e Sacco – è quella di creare una linea veloce tra noi e il resto dell’Italia, spetterà poi ai tecnici individuare la miglior strada per la realizzazione.

Nei diversi tavoli RFI è stato molto chiaro, occorre un approccio forte di enti e istituzioni altrimenti sarà difficile si possa arrivare alla realizzazione.

Invitiamo tutti – concludono il presidente del Cosilam ed il sindaco di Roccasecca – a fare uno sforzo mettendo da parte ogni campanilismo per fare in modo che la fermata TAV diventi realtà”.