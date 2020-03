Ferrovie, Austria: il CityJet Eco prosegue i suoi test in servizio regolare

Il CityJet Eco sviluppato da Siemens Mobility e ÖBB è attualmente in funzione come navetta ecologica tra Wels Hauptbahnhof e Messe Wels durante la fiera sul risparmio energetico WEBUILD.

Tra il 4 marzo e l'8 marzo, i visitatori della fiera possono utilizzare il prototipo come alternativa a risparmio energetico per raggiungere la fiera: senza stress e senza CO2. Dal 9 marzo, i passeggeri potranno sperimentare il CityJet Eco sulla Donauuferbahn e sulla Hausruckbahn per circa un mese.

Finora, il CityJet Eco è stato testato con successo in Bassa Austria, Stiria, Carinzia e Alta Austria, con risultati molto promettenti. La tecnologia integrata ha dimostrato che i percorsi selezionati e l'esercizio regolare sono attuabili e che l'energia nelle batterie è sufficiente per percorrerli. Al fine di approfondire le conoscenze e sviluppare ulteriormente il prodotto verso la produzione in serie, l'applicazione verrà ora estesa.

I passeggeri austriaci possono aspettarsi di trovare il treno verde e silenzioso su rotte non elettrificate fino alla fine di agosto. "Raccoglieremo ulteriori importanti spunti per essere in grado di gestire i circa 350 chilometri di percorso non ancora elettrificati nell'Alta Austria in modo ecologico e testare alternative", ha affermato Paul Sonnleitner, direttore regionale di ÖBB-Personenverkehr AG.

Maggiori informazioni sui viaggi di questo treno sono disponibili su: www.oebb.at/cityjeteco.