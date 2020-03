Ferrovie, Coronavirus: Trenitalia proroga le richieste di rimborso

Sono state prorogate le richieste di rimborso integrale per la rinuncia al viaggio a bordo dei treni di Trenitalia.

È possibile presentare le richieste anche per biglietti acquistati dopo il 23 febbraio giustificando la mancata partenza con i motivi indicati nelle disposizioni nazionali in materia:

- per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento;

- per viaggi programmati per partecipare a concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi;

- per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.

Per i treni nazionali verrà erogato un bonus da spendere entro un anno, che può essere richiesto attraverso un web form sul sito Trenitalia o in qualsiasi biglietteria.

Per i treni regionali è previsto un rimborso in denaro. I viaggiatori potranno inviare un'email alla Direzione Regionale/Provinciale a cui fa riferimento la località di partenza riportata sul biglietto. Gli indirizzi email sono indicati nell'apposito modulo, da compilare allegando la documentazione richiesta.

Queste misure si aggiungono a quelle già adottate, in via autonoma e per sensibilità sociale, da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il 1 marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.

Fonte FS News