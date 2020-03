Ferrovie, Coronavirus: Trentino Trasporti sospende le corse scolastiche fino al 14 marzo

Ancora una non piacevole novità in ferrovia per il virus.

A seguito della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a domenica 15 marzo a causa dell'emergenza Coronavirus, da domani venerdì 6 marzo le corse del servizio extraurbano e urbano di Trentino Trasporti rispetteranno gli orari previsti nei giorni non di scuola fino sabato 14 marzo. Gli orari invernali scolastici ritorneranno in vigore domenica 15 marzo. Lo comunica la Provincia di Trento.

Sono sospesi inoltre, fino al 15 marzo, i servizi scuolabus di trasporto scolastico speciale, per scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, svolti da noleggiatori privati, con la sola eccezione dei servizi verso i Centri socio educativi (ad esempio Anffas, inclusi i trasporti da e per le Case famiglie).

I servizi ferroviari della linea del Brennero, della ferrovia Trento-Malè e della ferrovia della Valsugana proseguono regolarmente con gli orari invariati.