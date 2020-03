Ferrovie: modifiche alla circolazione dei convogli TiLo

I collegamenti TiLo S10 e S50 circoleranno solo parzialmente tra Taverne-Torricella e Lugano nei fine settimana 7-9 marzo e 14-16 marzo, dalle 22.00 di sabato alle 05.00 di lunedì.

I collegamenti soppressi verranno sostituiti da collegamenti RE che effettueranno una fermata straordinaria a Taverne-Torricella oppure da bus. In una nota le FFS spiegano che il provvedimento è dovuto alla rimozione di scambi a Lamone, in seguito alla messa in esercizio tecnica della Galleria di base del Monte Ceneri. Previsti tempi di percorrenza maggiori fino a 30 minuti.

Per maggiori informazioni sui singoli collegamenti è possibile consultare l’orario online. In alternativa si può controllare sull'app FFS Mobile oppure contattare il Rail Service FFS allo 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min. da rete fissa svizzera) oppure allo +41 512 257 800 (dall'estero).

Per i viaggiatori diversamente abili, che necessitano di assistenza per la salita e discesa dai treni, è importante contattare il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) o il numero +41 512 257 844 (dall'estero).