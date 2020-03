Ferrovie, Francia: deraglia TGV, ferito il macchinista e i passeggeri

Il locomotore di un treno TGV in servizio da Strasburgo a Parigi è deragliato questa mattina e il macchinista è rimasto ferito assieme ad altri passeggeri.

Lo hanno reso noto le ferrovie francesi SNCF all'agenzia Afp. Un portavoce della compagnia di bandiera francese ha riferito che "la motrice è uscita dai binari nei pressi di Saverne", a una trentina di chilometri a nord di Strasburgo, ma non ha fornito altri dettagli. I feriti sarebbero 20 dei quali solo uno in modo grave.

La prefettura del Basso Reno ha reso noto che i vigili del fuoco sono sul posto ed è stato attivato il centro operativo. Il treno era partito dalla stazione di Strasburgo alle 7:19. Sul suo sito web, SNCF ha indicato che "il traffico è stato interrotto dalle 7:50 per motivi di sicurezza" a causa di "un incidente su un TGV a Vendenheim, tra Strasburgo e Parigi-Est".

Secondo quanto riferito da SNCF, il deragliamento sarebbe da attribuirsi a una frana sulla sede ferroviaria.

ACCIDENT DE TGV : Un TGV reliant Strasbourg à Paris a déraillé ce matin à Ingenheim en Alsace. Plusieurs blessés, dont le conducteur dans un état grave. Des vitres du train, qui transportait 300 passagers, ont été brisées (DNA). pic.twitter.com/fk4zOnKZm5 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 5, 2020



Secondo quanto comunicato dalla prefettura ci sono 92 vigili del fuoco e 37 veicoli mobilitati per portare aiuti e assistenza alle vittime.

Nel frattempo il macchinista è stato portato via in elicottero mente SNCF si sta facendo carico dei viaggiatori per portarli a destinazione.