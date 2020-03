Ferrovie: il Giruno SBB ha ricevuto l'approvazione per l'Italia

L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) ha concesso l'autorizzazione ai Giruno di SBB per operare in doppia composizione in Italia.

Si tratta di un passaggio molto importante visto che alla luce di ciò il convoglio prodotto dalla svizzera Stadler potrà correre in doppia composizione a 200 chilometri orari sulla rete ferroviaria del nostro Paese, come previsto dall'accordo di cooperazione tra FFS e Trenitalia.

Il Giruno è la prima EMU a ottenere l'approvazione (estensione della sua area di utilizzo) da parte dell'ERA. Fino allo scorso anno era necessaria un'approvazione nazionale individuale dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF).

Il Giruno appartiene alla piattaforma SMILE, ed è un treno multi-sistema di undici vetture con una lunghezza di 202 metri che può viaggiare a velocità fino a 250 chilometri all'ora. Il Giruno è in grado di offre comodi posti a sedere per un massimo di 810 passeggeri in doppia composizione.