Ferrovie: 12 nuovi treni per la Regione Umbria

Buone notizie in arrivo per i pendolari dell'Umbria.

Nei prossimi tre anni è previsto l'arrivo di 12 nuovi elettrotreni di ultima generazione come stabilito dal Contratto di servizio 2018-2032 firmato tra Trenitalia e Regione.

FS italiane, per dare concretezza al proprio impegno sul tema della sostenibilità ha avviato in ambito nazionale un "importante" piano di investimenti per rinnovare la flotta (treni e autobus), ridurre ogni anno di 600 milioni le tonnellate di CO2 emesse in atmosfera ed eliminare 400 mila auto dalle strade italiane.

Impegno ribadito dall'amministratore delegato del Gruppo Gianfranco Battisti in occasione della proposta della Commissione europea di proclamare il 2021 Anno europeo delle ferrovie. "La proposta - ha sottolineato Battisti - riconosce il ruolo del sistema ferroviario nell'avvicinare persone e luoghi in tutta Europa azzerando le distanze e favorendo connessioni sostenibili e sicure".