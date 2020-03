Ferrovie, deragliamento di Paola: chiesto rinvio a giudizio per due dipendenti di RFI

Undici feriti lievi, traffico bloccato su tutta la tratta Cosenza-Paola, ma nessuna vittima.

L'incidente del 6 dicembre 2017 che causò la chiusura della galleria Santomarco vede oggi il rinvio a giudizio per due dipendenti di RFI. "Imperizia e negligenza" sono le motivazioni addette dalla Procura di Paola.

Il prossimo 23 aprile si terrà l'udienza preliminare per il capo della manutenzione per RFI e per il dirigente dell'unità territoriale Nord Paola per RFI.

I due sono accusati di disastro ferroviario e devono rispondere degli articoli 40, 113 e 430 del codice penale. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare i difensori degli indagati potranno presentare memorie difensive o depositare altri documenti.