Ferrovie: Coronavirus, in Ticino treni disinfettati ma affollati

Secondo le misure federali di contenimento del nuovo Coronavirus è sconsigliato frequentare i luoghi affollati.

Nelle ore di punta i treni delle FFS sono da considerarsi decisamente tali, e per questo nel Paese ci si chiede come mai non sono state adottate delle misure al riguardo per diluire la concentrazione di viaggiatori.

Laconica la risposta del portavoce della Regione sud delle FFS Patrick Walser: “La gestione della situazione legata alla tematica Coronavirus è di competenza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Le FFS seguono e applicano le disposizioni dell’Ufsp”.

La sola misura messa in atto è di tipo igienico: “Tutti i treni, compresi quelli provenienti e diretti in Lombardia, vengono disinfettati; questo su richiesta delle autorità svizzere e italiane” spiega Walser.