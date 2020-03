Ferrovie, Germania: per le DB già 58.000 carri merci "silenziosi"

Entro la fine del 2020, l'intera flotta di carri merci di Deutsche Bahn che attraverserà la Germania sarà dotata di moderne suole composite, note come "Flüsterbremsen (freni a sussurro)".

La conversione è quindi completa. Sigrid Nikutta, membro del consiglio di amministrazione per il trasporto di merci ha detto: “Più trasporto di merci - meno rumore, non è una contraddizione in termini. I freni silenziosi assicurano più pace e tranquillità lungo le linee ferroviarie. 58.000 carri hanno già subito la modifica e rappresentano il 90% della flotta. Ora stiamo facendo lo sprint finale in modo che coloro che risiedono lungo la ferrovia possano presto dormire meglio”.

DB Cargo sta investendo 200 milioni di euro per la conversione. I "freni a sussurro" impediscono alle ruote di irruvidirsi e quindi riducono il rumore di rotolamento. Il retrofit riduce il rumore al passaggio di un treno di dieci decibel, che l'orecchio umano percepisce come dimezzamento.

In questo modo, DB va incontro ai requisiti legali federali per una migliore protezione dal rumore lungo le linee ferroviarie. La legge sulla protezione del rumore ferroviario si applicherà in Germania dalla fine del 2020. DB Cargo avrà quindi nel suo parco mezzi quasi 63.000 carri silenziosi.