Ferrovie: la Direttissima Roma - Firenze regolare entro la serata

È stato riattivato alle 16.00 il binario in direzione Nord della linea Direttissima Roma – Firenze, dopo l’incendio di stamattina che ha provocato il guasto tecnico nei pressi di Settebagni.

Prosegue nel mentre il lavoro delle squadre di Rete Ferroviaria Italiana per riattivare in serata anche il binario in direzione Sud, ripristinando interamente l’infrastruttura ferroviaria fra Roma e Firenze.

È stato modificato per l’intera giornata il programma dei treni alta velocità, a media e lunga percorrenza e regionali da e per Roma con ritardi e cancellazioni. I treni alta velocità in direzione Nord, che prima percorrevano la linea convenzionale, ridurranno progressivamente i ritardi. Quelli in direzione Sud continuano a registrare allungamenti dei tempi di viaggio fino a 60 minuti.

Ulteriori informazioni relative alla riprogrammazione dei trasporti, con le modifiche, le limitazioni o le cancellazioni, sono disponibili sui canali informativi delle imprese ferroviarie.