Ferrovie: una nuova linea veloce transfrontaliera tra Dresda e Praga

Mentre per una linea transfrontaliera in Italia si parla, si parla e tanto per cambiare si parla, Germania e Repubblica Ceca continuano a crescere insieme attraverso la ferrovia.

Nella giornata di oggi oggi entrambi i paesi, la regione della Sassonia, Deutsche Bahn e e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria ceca Správa železnic hanno confermato la loro collaborazione per un nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero tra Dresda e Praga.

Il tempo di percorrenza tra Praga e Dresda sarà ridotto in futuro con la nuova linea da due ore e quindici minuti a un'ora. Sarà anche più veloce viaggiare tra Berlino e Praga: entrambe le città saranno raggiungibili in due ore e mezza mentre oggi sono necessarie circa quattro ore e mezza.

La nuova linea ferroviaria veloce crea le condizioni per un maggiore trasporto europeo di passeggeri e merci per ferrovia. Il nucleo del progetto è una nuova linea tra Heidenau in Sassonia e Ústí nad Labem nella Repubblica Ceca con un tunnel transfrontaliero lungo almeno 25 km sotto i Monti Metalliferi.

È attualmente in corso una procedura di pianificazione spaziale per il progetto in Sassonia, in cui vengono valutati sette possibili corridoi di percorso, tra cui tre cosiddette "varianti a tunnel completo", in relazione ai loro effetti sulle persone e sulla natura. Fino a venerdì prossimo (6 marzo 2020) cittadini, associazioni e autorità possono apportare i loro suggerimenti. Il processo di pianificazione territoriale dovrebbe essere completato in estate.

Allo stesso tempo, il team di progetto tedesco-ceco sta preparando le ulteriori fasi di pianificazione e presenterà gare d'appalto per la progettazione del tunnel di Erzgebirge nelle prossime settimane.