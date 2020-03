Ferrovie: dà fuoco al bagno del treno, convoglio soppresso e Vigili del Fuoco in azione

Non bastava l'incidente del Frecciarossa né il Coronavirus per creare problemi alla circolazione.

Ieri, domenica 1 marzo, nella stazione di Carnate Usmate il treno Regionale 10882 di Trenord partito da Milano Porta Garibaldi alle 20.52 e diretto a Lecco è stato costretto a terminare la sua corsa perché qualcuno avrebbe dato fuoco a uno dei bagni delle carrozze.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri che dovranno far luce sull’accaduto e al personale della Croce Rossa. Per fortuna nessuno è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari ma disagi ci sono stati, inevitabilmente, per i viaggiatori presenti sul convoglio che sono stati fatti scendere e hanno dovuto attendere il treno successivo.