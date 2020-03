Ferrovie: le E.444R "Tartaruga", a fine carriera ma ancora utilissime

Ormai ai margini del servizio regolare, le E.444R sono ancora utili per impieghi straordinari.

Nella giornata di ieri, poco dopo la partenza, il Frecciabianca 35626 da Roma a Genova ha chiesto riserva, fermandosi nella stazione di Roma Tuscolana.

Con i viaggiatori riprotetti su altro treno, l'ETR 460 n.30 è stato costretto ad un "ritorno alla base" coadiuvato dalla E.444R.074. La foto di apertura di Luigi Esposito ci mostra l'insolita composizione a Roma Termini con l'anziana "Tartaruga" che è intervenuta per risolvere la problematica.

Del resto, queste macchine fungono ormai di scorta in diverse località del nostro Paese. Da segnalazione giuntaci nei giorni scorsi, la E.444R.019 dopo aver prestato servizio al PM Livraga col treno soccorso, è tornata a Paola in composizione all'Intercity Notte 35983 per Siracusa.

A titolo di mera curiosità, la E.444R.074 è una Casaralta-Italtrafo del 1974, trasformata in E.447 tra il 1986 ed il 1991 e Riqualificata proprio nel 1991 mentre la E.444R.019 è una Casaralta-Ocren del 1971 Riqualificata nel 1993.