Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

Impossibile non aprire la nostra rubrica di oggi con l’emergenza Coronavirus, che tanti guai sta provocando anche alla regolare circolazione dei treni.

In settimana tanti i convogli sospesi per precauzione, e quindi è rimandato il Treno della Memoria (Ferrovie: il Coronavirus cancella anche il "Treno della Memoria"), sospeso il Treno Verde (Ferrovie: il Coronavirus sospende il Treno Verde), rimandate le date dei convogli Unitalsi (Ferrovie: il Coronavirus rimanda i viaggi a Lourdes di Unitalsi), spostato a data da destinarsi il debutto dell'ETR 252 “Arlecchino” (Ferrovie: il Coronavirus blocca l'ETR 252 "Arlecchino"), sospesi i treni storici della Fondazione FS (Ferrovie, Coronavirus: Fondazione FS cancella due treni storici), e cancellata anche la fiera del modellismo di Verona (Modellismo: il Coronavirus "cancella" il Model Expo Italy di Verona).

Intanto le società di trasporto si adeguano con apposite misure: Trenitalia stila un protocollo (Ferrovie, Coronavirus: tutte le misure per tutelare la sicurezza di lavoratori e viaggiatori), e rimborsa i biglietti (Ferrovie, Coronavirus: Trenitalia rimborsa integralmente il viaggio), e Italo prende appositi provvedimenti (Ferrovie: anche Italo si attiva contro il Coronavirus).

In Lombardia poi, laddove si è manifestato uno dei focolai del virus, in settimana treni sospesi fra Lodi e Piacenza per controlli (Ferrovie: treni sospesi fra Lodi e Piacenza per controlli Coronavirus).

Misure eccezionali da parte di Trenord che ha chiuso tre stazioni (Ferrovie: effetto Coronavirus, meno viaggiatori e Trenord rimodula il servizio) e rimodulato il servizio, con la conseguente perdita di un numero consistente di viaggiatori (Ferrovie, Coronavirus: passeggeri Trenord -60%, cancellato l’8% delle corse).

Parlando di notizie non legate al Coronavirus, dopo la rimozione del Frecciarossa deragliato, sarà finalmente riaperta la linea AV Milano – Bologna (Ferrovie: ufficiale, il 2 marzo riapre la Milano - Bologna AV).

Persegue intanto l’inchiesta sull'incidente (Ferrovie: Frecciarossa deragliato, confermata l'inversione dei cablaggi dello scambio), mentre il ministro dei Trasporti fa il punto sui fondi destinati alla sicurezza delle linee ferroviarie (Ferrovie: il Ministro De Micheli fa il punto sugli investimenti per la sicurezza ferroviaria).

In settimana poi Trenitalia rimuove la livrea speciale sugli ETR 400 (Ferrovie: via la scritte "10 Anni di Frecciarossa" sugli ETR 400) riceve l’undicesimo ETR 700 (Ferrovie: gli ETR 700 arrivano subito a undici) e prosegue nel programma di demolizioni (Ferrovie: ancora demolizioni in arrivo per le ALn 668.1800).

Anche nelle notizie dall'estero entra il Coronavirus, che in Germania fa prendere misure speciali a DB (Ferrovie: Coronavirus in Germania, le mosse di Deutsche Bahn), così come in Francia a SNCF (Ferrovie, Coronavirus, TGV Milano-Parigi: precauzioni per passeggeri e personale), mentre in Russia viene sospeso il Mosca - Nizza (Ferrovie: il Coronavirus sospende il treno Mosca - Nizza).

In controtendenza la Cina, che dopo averli precedentemente sospesi, riprende i collegamenti merci verso l’Asia centrale (Ferrovie, Cina: riprendono i treni merci verso l'Asia centrale).

E poi ancora novità dalla Germania dove DB aumenta la velocità degli ICE4 (Ferrovie, Germania: le DB "corrono", aumenta la velocità degli ICE4) e lancia viaggi a lunga distanza "low cost" (Ferrovie, Germania: DB lancia viaggi a lunga distanza a partire da 12,90 euro), dalla Svizzera che prosegue a ritmo serrato verso l’apertura della Galleria di base del Ceneri (Ferrovie, Svizzera: impianti di corrente attivi nella Galleria di base del Ceneri per l’esercizio di prova), e dalla Francia che dice addio a un pezzo della sua storia ferroviaria (Ferrovie: addio a Patrick, il primo TVG delle SNCF).