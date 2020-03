Ferrovie: cresce la livrea Intercity Notte di Trenitalia

A circa due mesi dal nostro ultimo riassunto, torniamo a parlare di vetture notte.

Lo facciamo per provare ad avere, per quanto possibile, la situazione della livrea sott'occhio, anche se vale sempre la pena di ricordare che i nostri dati non sono in alcun modo ufficiali ma si basano unicamente su avvistamenti e segnalazioni.

Quel che è certo è che anche stavolta si può notare il declino della cromia XMPR che su questo segmento specifico è sempre più rara da trovare.

Ci eravamo lasciati a gennaio con 273 unità in nuova veste con 176 Carrozze Cuccette, 48 Carrozze Letto e 49 Carrozze con Posti a Sedere. Ad oggi, invece, le unità da noi censite salgono a 279, quindi 6 in più rispetto alla volta scorsa.

Per la precisione sono presenti 180 Carrozze Cuccette (+4) suddivise rispettivamente in 88 "Confort" da 160 km/h e 92 "Confort" da 200 km/h e 49 Carrozze Letto (+1) suddivise rispettivamente in 27 "MU" da 160 km/h, 19 "MU" da 200 km/h e 3 "T3S".

A tutto queste si sommano 50 Carrozze con Posti a Sedere "Basic" (+1).

Come si vede, una lenta ma inesorabile progressione.

Si ringrazia Nicola Giacometti per la preziosa collaborazione