Ferrovie, Forum FerCargo: il cargo ferroviario non deve essere penalizzato

Le merci che viaggiano via ferrovia risentono meno della crisi di questi giorni.

Il Forum FerCargo (composto da Associazione FerCargo, FerCargo Manovra, FerCargo Rotabili, FerCargo Terminal) chiede a tal proposito in una nota al Governo azioni affinché la presenza del Coronavirus in alcune zone d’Italia e le misure di contenimento in vigore in prossimità dei focolai, non alterino il normale svolgimento delle attività di trasporto merci ferroviario del Paese.

Il treno merci è una modalità di trasporto sicura: in primo luogo per i lavoratori, che viaggiano soli o in equipaggio di due persone, gli stessi hanno pochi contatti al di fuori della cabina di guida; in secondo luogo per le merci e per il Paese, che grazie al cargo ferroviario e all’attività di terminal, garantisce anche in questa situazione di emergenza, gli approvvigionamenti di moltissimi generi indispensabili e mantiene le aziende in collegamento con il resto dell’Europa e del mondo, assicurando la loro continuità di produzione e di fornitura.

Il Forum FerCargo, - recita sempre la nota - condivide pienamente l’iniziativa di Confetra, che ha chiesto ed ottenuto al Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, di istituire una cabina di regia per gestire questa situazione critica mediante un coordinamento a livello centrale e l’emanazione di disposizioni omogenee sul territorio nazionale.

Il Forum FerCargo è disponibile a fornire ogni contributo necessario agli interlocutori istituzionali preposti.