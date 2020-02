Ferrovie: "rivive" a Trieste la storica Transalpina

Torna finalmente operativa la Transalpina nel suo tratto italiano, con i treni merci, così come – si spera – con i treni passeggeri e turistici.

Rete Ferroviaria Italiana informa come, a partire da domani, 1 marzo, ritornerà funzionante l’antica ferrovia asburgica: dopo un investimento di nove milioni di euro e diversi anni di lavoro, la linea è stata completamente rinnovata.

Specificatamente la linea in questione è la Trieste Campo Marzio – Villa Opicina con i suoi 14 km di binari e una pendenza del 25‰. Lo scalo merci di Trieste Campo Marzio Smistamento disporrà pertanto di un collegamento diretto con Villa Opicina, senza dover utilizzare la già ingombra linea Trieste- Venezia fino a Bivio d’Aurisina. Un bonus notevole per il Porto di Trieste che da tempo aveva in cantiere quest’operazione, per una larga parte grazie a fondi dell’Unione Europea.

La linea è direttamente collegata anche alla stazione viaggiatori di Trieste Campo Marzio, con l’annesso Museo Ferroviario in corso di ristrutturazione. Sarà pertanto possibile per Fondazione FS effettuare nuovamente i treni storici sul percorso che si inerpica nel Carso, offrendo scorci panoramici mozzafiato sul Golfo triestino.