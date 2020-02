Ferrovie: in Albania cresce il trasporto merci ferroviario su una rete che non c'è

È uno dei paesi più indietro dell'Europa, eppure, forse, qualcosa sta cambiando anche lì.

Secondo quanto diffuso dall'Istituto albanese delle statistiche (Instat) nella nazione che confina virtualmente col nostro paese sono in crescita il trasporto marittimo e ferroviario delle merci nel mese di gennaio.

Un dato che lascia riflettere (soprattutto quest'ultimo), visto che come i nostri lettori ben sanno l'Albania non ha sostanzialmente ferrovie, con una rete disastrata che attualmente vede più treni merci che passeggeri.

Eppure il volume delle merci nei porti è ammontato a 329 mila tonnellate, ossia il 10,3% in più su base annua e in aumento del 30% è il volume merci trasportato via ferrovie, che è salito a 3 milioni di tonnellate per chilometro.

Scende invece il trasporto aereo (-10,6%) calato a 177 tonnellate. Per quanto riguarda quest'ultimo, il numero dei voli è cresciuto del 4,7%, toccando quota 2.070 voli, e in relazione ai passeggeri, i collegamenti aerei rappresentano il 77,8% del totale del loro trasporto mentre il numero dei passeggeri sulle linee marittime è stato di circa 70 mila unità, ossia il 5% in più.

C'è ancora molto da lavorare soprattutto considerando che i numeri fatti registrare in ferrovia sono realizzati con mezzi motore e rimorchiati che non è eccessivo definire "di fortuna". Un'Europa più unita passa anche attraverso un miglioramento dei collegamenti in Albania.