Ferrovie, Russia: Siemens usa la stampa in 3D per le parti di ricambio

La stampa 3D è sempre più presente nel mondo di oggi, anche in quello dei trasporti.

Dopo aver implementato la stampa 3D di Stratasys per produrre parti per l'industria ferroviaria tedesca e britannica, Siemens Mobility Services supporta l'espansione delle sue operazioni di manutenzione treni in Russia.

Lo fa con due nuove stampanti 3D Stratasys Fortus 450mc di livello industriale per la produzione di pezzi di ricambio. La decisione è in linea con la recente commessa di Siemens Mobility per la costruzione di 13 treni Velaro ad alta velocità aggiuntivi per la compagnia ferroviaria russa RZD, compreso un accordo per la manutenzione e l'assistenza dei treni per i prossimi 30 anni, commessa che integra la flotta di "Sapsan" esistente di 16 treni.

Le due stampanti 3D Fortus 450mc sono state installate a San Pietroburgo e Mosca, consentendo a Siemens Mobility Russia di trasformare le sue operazioni di manutenzione. Il team è infatti in grado di stampare in 3D su richiesta parti di ricambio in modo rapido ed economico.

L'investimento segna l'inizio della rete "Easy Sparovation Part" di Siemens Mobility in Russia, che mira a ottimizzare i servizi utilizzando la stampa 3D e un inventario digitale delle parti originali del treno, facilitando la sostituzione interna e la produzione di componenti di veicoli di riserva.

Dedicato alla manutenzione degli attuali 16 e 13 ulteriori treni pianificati per i prossimi 30 anni, Siemens Mobility Russia sta lavorando con oltre il 99% di disponibilità della flotta.

"Questi dati sulla disponibilità - osserva Alexey Fedoseev, responsabile del servizio clienti di Siemens Mobility Russia - sarebbero fisicamente impossibili da ottenere solo attraverso l'approvvigionamento di parti esterne e le tradizionali tecniche di produzione, ma le stampanti 3D FDM di Stratasys ci danno la possibilità di produrre internamente le parti in modo economico, eliminando parzialmente la necessità di stoccaggio o strumenti per una gamma selezionata di articoli".

Foto di Sergey Korovkin 84 - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33819906