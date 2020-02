Ferrovie, Roma: ipotesi biglietto Metrebus per la stazione di Parco Leonardo

Si tratterebbe di una svolta per la mobilità romana, sempre se verrà presa in considerazione.

“Stiamo lavorando assieme alla Regione Lazio per far rientrare la stazione ferroviaria di Parco Leonardo all’interno dell’anello di Metrebus così da poter circolare da Fiumicino fino a Roma con i mezzi pubblici con un unico biglietto”.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Esterino Montino, durante la conferenza stampa itinerante sul nuovo trasporto pubblico locale di Fiumicino secondo quanto reso noto da Il Faro Online.

La stazione ferroviaria di Parco Leonardo è la penultima sulla FL1 prima di quella dell'Aeroporto di Fiumicino e finora è stata esclusa dal sistema Metrebus. Il costo di un singolo biglietto da Parco Leonardo per raggiungere Fiera di Roma (o qualsiasi altra fermata della ferrovia nel comune di Roma) è di 2,10 euro. Rientrando nell’anello, il costo scenderebbe a 1,50 euro e, con lo stesso biglietto, una volta giunti nella Capitale, sarebbe possibile usufruire anche della Metropolitana e degli autobus.

Un cambiamento non da poco per una fermata al servizio di un nuovo quartiere che finora non si è particolarmente sviluppato nonostante la presenza di un enorme Centro Commerciale e la vicinanza proprio con il principale aeroporto italiano.