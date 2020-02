Ferrovie: il Coronavirus sospende il treno Mosca - Nizza

Non c'è pace per treni e ferrovie al tempo del Coronavirus.

Prima è stata rimandata la presentazione dell'Arlecchino, poi annullate le tappe del Treno Verde e quindi cancellati alcuni viaggi dell'Unitalsi a Lourdes.

Ora la novità è che sarebbe stato temporaneamente sospeso il collegamento effettuato dalle ferrovie russe RZD tra Nizza e Mosca.

Il "Treno degli Zar" si dovrebbe fermare dal 4 marzo fino a nuovo avviso. Lo avrebbe riferito un rappresentante del ministero dei Trasporti russo. Il convoglio era in qualche modo già rimasto coinvolto nei recenti accadimenti essendo uno di quelli fermati qualche giorno fa al Brennero dopo che su un altro treno si era temuto fossero presenti viaggiatori contaminati dal virus.

Qualora fosse confermato si tratterebbe di un altro durissimo colpo per il turismo in Italia e in Europa.