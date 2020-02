Ferrovie: treni straordinari di Cumana e Circumflegrea per la partita Napoli-Torino

In occasione della partita Napoli-Torino di sabato 29 febbraio 2020, l’azienda EAV prevede la circolazione di treni straordinari di Cumana e Circumflegrea.

Le corse ci saranno al termine dell’incontro, così i tifosi potranno più facilmente rientrare lasciando il quartiere Fuorigrotta senza creare troppo traffico.

Ecco di seguito tutti gli orari dei treni per Montesanto, Pianura, con partenze da Mostra e Fuorigrotta.

Cumana

partenze da Mostra per Montesanto 23:08 – 23:28 – 23:48

partenze da Fuorigrotta per Mostra 22:40 – 23:10

partenze da Montesanto per Mostra 23:21

partenze da Montesanto per Fuorigrotta 23:41 – 00:41

Circumflegrea

partenze da Montesanto per Pianura 23:23 – 23:43 – 00:03

partenze da Pianura per Montesanto 23:42 – 00:02 – 00:22