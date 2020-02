Ferrovie: Italcertifer si aggiudica l’incarico per attività ISA anche per il Package 2D per Progetto Etihad Rail

Novità per una delle aziende del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Italcertifer è stata incaricata dal Consorzio Cinese China Railway Construction Corporation (CRCC) - National Projects and Construction (NPC) di sviluppare le attività di Independent Safety Assessment (ISA) per il package 2D del progetto di realizzazione della nuova rete ferroviaria negli Emirati Arabi Uniti. Il Consorzio cinese si è aggiudicato il contratto del valore $1.25bn per collegare con una linea ferroviaria di 145 km i porti di Fujairah e Khorfakkan. È prevista la costruzione di 15 tunnel attraverso le montagne del Hajar, 35 ponti e 32 sottopassi. A regime la nuova linea ferroviaria consentirà il trasporto di circa due milioni di container tra i due porti.

Questo nuovo incarico fa seguito all’altro incarico sempre per attività ISA ricevuto da Italcertifer nello stesso paese, dal Consorzio cinese-coreano China State Costruction Engineering Corporation – SK Engineering & Construction per il package 2S.

Il progetto “ETIHAD RAIL STAGES 2 & 3 ETIHAD RAIL NETWORK” concretizza l’impegno del governo degli Emirati Arabi Uniti per sviluppare la rete ferroviaria del paese e i collegamenti con gli stati del GCC limitrofi e costituirà un elemento centrale nella modernizzazione del sistema di distribuzione delle merci negli Emirati Arabi Uniti, creando centri logistici e collegamento dei suoi porti. La rete ferroviaria Etihad inizierà dal confine dell’Arabia Saudita a Ghweifat, ad ovest, e si svilupperà congiungendosi ai principali centri del paese, agli Emirati del Nord e alla costa orientale.

La fase 2 della rete Etihad Rail ha l’obiettivo di fornire a Etihad Rail una ferrovia a traffico misto merci e passeggeri perfettamente funzionante e integrata, sicura, efficiente, affidabile. Italcertifer è stata selezionata come Assessor Indipendente per la sicurezza sulla base delle competenze possedute e l’esperienza acquisita nelle certificazioni di terza parte nel settore rail e mass transit in Middle East.

Con questo recente incarico sono 6 i contratti di Italcertifer in corso di svolgimento in Middle East, in particolare in Arabia Saudita e UAE.