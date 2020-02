Ferrovie, Cina: riprendono i treni merci verso l'Asia centrale

L'emergenza non è finita, ma la vita va giustamente avanti.

Torna a muoversi infatti un treno merci al di fuori della Cina dallo scoppio dell'epidemia da Coronavirus. Il convoglio, carico di 660 tonnellate di merci, ha lasciato oggi la città di Shijiazhuang, nella provincia nord orientale cinese dell'Hebei, e si è diretto in Uzbekistan, segnando il primo treno merci tra Shijiazhuang e l'Asia centrale.

Secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa cinese Xinhua, i 42 container di merci trasportano ricambi auto, attrezzature meccaniche, materiali da costruzione e altre merci per un valore totale di circa 4,3 milioni di dollari e arriveranno a Tashkent in circa 12 giorni.

La ripresa dei treni merci rappresenta un forte sostegno alla ripresa della produzione per le imprese commerciali della provincia. Le operazioni di treni merci tra le città e i paesi cinesi lungo la Nuova via della seta stanno gradualmente riprendendo in seguito all'epidemia: all'inizio di questo mese, la città di Jinhua, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, ha ripreso il servizio di treni merci verso i paesi dell'Asia centrale. Le autorità di Shijiazhuang hanno dichiarato che invieranno più treni merci in Russia, Bielorussia e Paesi dell'Asia centrale nel mesi di marzo.