Ferrovie, Germania: DB lancia viaggi a lunga distanza a partire da 12,90 euro

A partire dal 29 febbraio, i viaggi in treno in Germania saranno ancora più economici.

Con la "Super Sparpreis Aktion (Campagna di prezzi super risparmio)", Deutsche Bahn offre circa 500.000 biglietti per le lunghe distanze a partire da 12,90 euro.

Berthold Huber, membro del DB Passenger Board: “Quest'anno vogliamo finalmente dissipare il pregiudizio che il treno è troppo costoso. La riduzione dell'IVA è stata un passo molto importante in tal senso e la nostra nuova offerta speciale la segue: viaggi sugli ICE a partire da 12,90 euro e con la BahnCard anche a meno di 10 euro. È il prezzo promozionale più basso che sia mai stato offerto dalle ferrovie".

"Super Sparpreis Aktion" è disponibile fino al 31 marzo per molte rotte in Germania, ad esempio Francoforte - Colonia, Berlino - Hannover, Amburgo - Gottinga o Monaco - Würzburg. L'offerta si applica in base alla tipologia di viaggio selezionato. Pertanto, soprattutto i clienti che sono flessibili in termini di orario e possono viaggiare anche la mattina presto o la sera tardi troveranno i prezzi d'occasione. L'offerta è valida per i viaggi a lunga distanza in 2a classe ma non è possibile utilizzare il trasporto locale.

I clienti che partecipano al programma "BahnBonus" avranno un vantaggio speciale a partire dal 27 febbraio, due giorni prima dell'inizio delle vendite, con accesso esclusivo a questa offerta speciale.