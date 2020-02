Ferrovie: FS presenta le proprie tecnologie e competenze ad una delegazione canadese interessata allo sviluppo della mobilità

Il 17 e 18 febbraio 2020 Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Agenzia ICE e Confindustria, ha supportato l’organizzazione in Italia della missione di una delegazione del Canada - formata da agenzie governative (City of Edmonton e Translink) e società di ingegneria e consulenza (Leading Mobility, AECOM e NoRR) - per approfondire le opportunità di business e di collaborazione nel settore infrastrutturale canadese.

La prima giornata di incontri si è svolta presso la sede dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) a Roma, alla presenza del Vice Presidente, Federico Ghella, dell’Ambasciatrice del Canada in Italia, Alexandra Bugailiskis, dell’Ambasciatore d’Italia in Canada, Claudio Taffuri, nonché dei rappresentanti di ICE in Canada e Italia, Matteo Picariello, Giovanni Rodia ed Elisa Salazar.

Da parte italiana, la mattina del primo giorno ha visto la presentazione delle associazioni settoriali (ANIE, Assifer e OICE) e del Gruppo FS Italiane, quale attore chiave del trasporto ferroviario e nella mobilità in Italia.

La delegazione canadese ha invece illustrato i principali progetti locali su ferrovia e metropolitana (in particolare per Toronto, Vancouver, Edmonton), i quali hanno riscosso un concreto interesse da parte delle aziende di settore.

Durante la sessione pomeridiana, si sono svolti gli incontri bilaterali. Per FS Italiane hanno partecipato FS International, Italferr e Italcertifer, offrendo un approccio trasversale teso a valorizzare le sinergie e la complementarità tra le competenze delle diverse società del Gruppo.

La seconda giornata è stata dedicata alle visite tecniche, in occasione delle quali la delegazione canadese ha visitato anche il laboratorio per il testing del materiale rotabile e dell’infrastruttura di RFI-Italcertifer a Osmannoro, in provincia di Firenze. La visita si è conclusa con il viaggio su un Frecciarossa Firenze-Milano, nel corso del quale i delegati hanno anche avuto modo di visitare la cabina di guida.

Fonte FS News