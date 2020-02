Ferrovie, Coronavirus: da oggi i capotreno di SNCF scendono al confine

I capotreno francesi di SNCF che lavorano sulla linea ad Alta Velocità Parigi - Milano da oggi non si recheranno più in Italia.

Scenderanno al confine anziché arrivare in territorio italiano fino a Torino. Nella tratta tra Modane e Torino il personale SNCF assume un ruolo puramente commerciale, non avendo gli agenti una abilitazione come capitreno sulla rete italiana.

Il servizio lato Italia, tra Milano, Torino e Modane, rimane di competenza della filiale italiana SNCF Voayages Italia che utilizza proprio personale di condotta e di accompagnamento che attualmente, nonostante la delicata situazione, continua ad assicurare il previsto servizio TGV sulle linee RFI.

È quanto riferito dalla radio francese 'Rtl' sottolineando che questa decisione è stata presa a causa del numero crescente dei contagi da Coronavirus in Italia.