Ferrovie: Altavia Italia firma la nuova campagna di DB Bahn Italia

È ancora una volta Altavia Italia a firmare la campagna per DB Bahn Italia.

L’agenzia è stata riconfermata per il decimo anno consecutivo per l’ideazione della sua campagna pubblicitaria che riguarda la ferroviaria del Brennero tra Italia, Austria e Germania percorsa dei treni DB-ÖBB EuroCity.

Si tratta di una campagna multisoggetto che sarà visibile sia sui media tradizionali che sui canali social e che, attraverso il tema scelto, sottolinea la vocazione del treno ad essere il mezzo di trasporto veloce che più rispetta e tutela l’ambiente, andando incontro ai criteri di ecosostenibilità divenuti di grande rilevanza.

Il concept è incentrato sulla natura, così vicina al treno da identificarsi con esso fino a “permeare” completamente il viaggio e a trasformare il vagone passeggeri nell’ecosistema ideale per il viaggiatore. Il richiamo è al concetto di habitat naturale, dove ognuno di noi si sente immediatamente a suo agio e che, nel viaggio con DB Bahn Italia, è possibile trovare non appena si mette piede sul vagone.

Un concetto sintetizzato nell’headline “Stai cercando il tuo habitat naturale?”, che accompagna i vari soggetti della campagna. L’interno del treno DB-ÖBB EuroCity, habitat naturale per ogni viaggiatore, viene colto in un diverso contesto: un prato fiorito, l’arenile di una spiaggia, un bosco innevato, un sentiero coperto dai mille colori del foliage. Il tutto in un’ottica immersiva e totalizzante. Il viaggiatore è a suo agio nel vagone ed è ritratto in atteggiamento rilassato e in piena sintonia con il contesto naturale.

«Siamo sempre in prima linea nel cercare di proporre ai nostri clienti un viaggio comodo, alla portata di tutti e soprattutto green – spiega Marco Monaco, responsabile marketing e relazioni esterne di DB Bahn Italia -. La campagna pubblicitaria deve essere sicuramente accattivante ed incisiva ma soprattutto veicolare valori, legati alla tutela dell’ambiente, di cui siamo da sempre sostenitori e che oggi, fortunatamente, sono al centro dell’attenzione di tanti».

La campagna in quattro soggetti partirà dai primi di marzo con diffusione su internet e su stampa, affissioni, radio e cinema.