Ferrovie: il Coronavirus sospende il Treno Verde

Il Coronavirus ferma anche il Treno Verde.

"Facendo seguito alle comunicazioni delle Autorità competenti in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto - si legge in una nota diramata a ora di pranzo - Legambiente e Ferrovie dello Stato hanno deciso di concerto di annullare la terza tappa del Treno Verde 2020, che avrebbe dovuto animare la stazione di Potenza Centrale il 25 e il 26 febbraio, e sospendere quelle successive".

Il treno ecologista, dunque, si ferma dopo due sole tappe, quella di Lamezia Terme e quella di Agrigento.

Vedremo se in futuro la sua corsa potrà essere ripresa.