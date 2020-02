Ferrovie: primo bilancio RoLa positivo, meno camion sulla strada

Con il divieto esteso di circolazione settoriale, entrato in vigore in Tirolo dall’inizio dell’anno, molti più camion hanno usufruito della Strada Viaggiante (RoLa).

Da allora, questo ha registrato il 32% in più di camion trasportati su rotaia rispetto all'anno precedente. Il divieto esteso di guida settoriale è entrato in vigore in Tirolo da gennaio 2020.

In stretta collaborazione con la provincia del Tirolo, Rail Cargo Group ha quindi adottato tempestivamente le prime precauzioni per poter gestire un aumento della domanda del sistema RoLa.

A partire dalla fine dell'anno, le capacità sono successivamente aumentate. L’impatto di queste misure può già essere avvertito. Dal 1° gennaio al 15 febbraio 2019 il numero di camion che hanno usufruito di questo servizio era pari a 16.165, quest’anno, nello stesso periodo, la cifra è già salita a 21.394 camion.

La crescita si concentra principalmente sul collegamento Wörgl-Brenner A/R. Con il sistema RoLa a pieno regime, ogni giorno, transitano in Tirolo, 1.000 camion in meno. In questo modo Rail Cargo Group, insieme allo Stato del Tirolo, sta contribuendo in modo significativo ad alleviare il traffico di transito e fornisce un importante contributo alla tutela dell'ambiente e del clima.

"Il sistema RoLa riesce a trasferire grandi quantità in breve tempo. Grazie ai brevi tempi di carico e scarico dei treni RoLa, è possibile realizzare un traffico ad alta frequenza. Questo è anche un vantaggio per le aziende di trasporto, che possono portare rapidamente i loro camion su rotaia senza dover acquistare ulteriori attrezzature", afferma Bernhard Ebner, Business Unit Manager Intermodal di Rail Cargo Group.

Le capacità del sistema RoLa verranno gradualmente aumentate nel corso del 2020. In particolare, dall'inizio dell'anno Rail Cargo Group offre 46 treni sull'asse del Brennero. Espresso in camion, dall'inizio dell'anno è stata messa a disposizione una capacità di 250.000 camion all'anno sul sistema RoLa sull'asse del Brennero. Nel corso dell'anno questo numero sarà portato a 400.000 camion all'anno.

Oltre la tratta Wörgl-Brenner è disponibile anche la tratta Wörgl-Trento.