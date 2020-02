Ferrovie: al via "Salcef for the Future", percorso di inserimento professionale nel Gruppo

È in partenza un percorso di inserimento professionale all’interno del Gruppo Salcef, per coltivare le nuove leve del settore delle infrastrutture ferroviarie.

Il progetto Salcef for the Future è rivolto a giovani ingegneri, con l’intento di selezionare i più promettenti e dar loro l’opportunità di mettersi alla prova sul campo, entrando in contatto diretto con le direzioni operative di una delle realtà più dinamiche e in crescita del settore.

Da sempre il Gruppo Salcef sostiene la formazione e dà spazio ai giovani, consapevole di quanto sia importante valorizzare nuove risorse e opportunità in sinergia con un’esperienza consolidata. Una formula vincente per affrontare con consapevolezza sempre nuove sfide.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa ecco il link a Salcef for the Future.