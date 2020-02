Ferrovie, Chiricozzi: “Sono ora più vicini i lavori per la ferrovia dei due mari”

Pubblichiamo la nota del Presidente del Comitato per la riapertura della Civitavecchia Orte della Ferrovia dei Due Mari, Raimondo Chiricozzi.

Ad Orte sono in corso i lavori di allaccio dell’interporto alla linea ferroviaria, a Civitavecchia l’Autorità portuale assicura la realizzazione della lunetta di allaccio dell’Interporto alla linea ferroviaria, l’Assessore regionale ai trasporti conferma l’importanza della riapertura della linea a servizio merci viaggiatori e turistico e per tutto il Centro Italia.

Una delegazione del comitato, insieme a Sindaci tecnici ferroviari di alto profilo, ha incontrato in questi ultimi giorni il Presidente della compagnia portuale Enrico Luciani e il vice presidente dell’Interporto di Civitavecchia e CFFT Sergio Serpente, il presidente dell’autorità di sistema portuale centro settentrionale del Porto di Civitavecchia Avv. Francesco Maria Di Majo, l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio Mauro Alessandri e i consiglieri Enrico Panunzi, Emiliano Minucci e Marta Bonafoni.

Dalle riunioni è emersa la necessità di passare alle fasi operative per la riapertura della linea. L’attività del comitato è stata quella di favorire l’unanimità dei consensi politici di ogni schieramento. Infatti dall’audizione in commissione trasporti della Camera dei Deputati, dove è stata approvata all’unanimità la decisione di inserimento nell’elenco della legge per le ferrovie turistiche, alla commissione regionale dei trasporti tutte le forze politiche hanno appoggiato le richieste che a nome dei cittadini sono state avanzate.

Rivolgiamo un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato nel tempo per giungere a questo risultato. L’elenco dei parlamentari, delle associazioni e comitati sarebbe lunghissimo, fra questi la sen Anna Donati coordinatrice della associazione mobilità dolce (AMODO) e l’Association Europeen des Cheminot (AEC), l’associazione italiana cultura e sport (AICS) e commissione AICSambiente, l’osservatorio regionale ai Trasporti (ORT) e in quest’ultima fase Francesco Maria Di Majo, Enrico Luciani e Sergio Serpente, il Sindaco di Gallese Danilo Piersanti e l’assessore Maria Stella Fuselli, i consiglieri regionali Enrico Panunzi, Emiliano Minnucci, Marta Bonafoni, Gino De Paolis, Devid Porrello, Fabio Refrigeri, Eugenio Patanè e i consiglieri regionali che hanno promosso e approvato all’unanimità le mozioni e i deliberati a favore della riapertura della ferrovia.

In particolare l’assessore Mauro Alessandri che ha sbloccato la situazione nell’ultima riunione. Ringraziamo infine caldamente i cittadini che hanno appoggiato nel tempo le iniziative del Comitato.