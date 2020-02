Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Settimana ancora caratterizzata dal susseguirsi di notizie sul Frecciarossa deragliato nel lodigiano.

Da una parte si sono concluse le operazioni di rimozione del convoglio incidentato (Ferrovie: completata la rimozione del Frecciarossa al PM Livraga), e si pensa a un’iniziativa in memoria dei due macchinisti morti (Ferrovie: la proposta, intitolare un Frecciarossa ai due Maestri di Lodi), dall’altra proseguono le indagini della Procura di Lodi, che amplia la rosa degli indagati (Ferrovie: Frecciarossa deragliato, altri 11 indagati per disastro e omicidio colposo), mentre arriva la prima nota ufficiale di Alstom direttamente coinvolta nell’indagine (Ferrovie, incidente al Frecciarossa, Alstom: "L'installazione dello scambio non dipende da noi").

A proposito di Alstom, la società annuncia l’intesa per l’acquisizione di Bombardier ormai sempre più in difficoltà (Ferrovie: Alstom annuncia l'intesa per l'acquisizione di Bombardier), iniziativa che però solleva le reazioni delle autorità della Regione Liguria (Ferrovie, Bombardier Transportation-Alstom, Benveduti: “Qual è il piano industriale?”) e dei sindacati (Ferrovie, Fiom Cgil Savona: "Bombardier vende a livello globale la divisione Transportation ad Alstom").

Novità in settimana per Trenitalia a cui dovrebbe essere stato consegnato il decimo ETR 700 (Ferrovie: gli ETR 700 di Trenitalia arrivano a dieci), e per la compagnia ferroviaria privata Italo i cui convogli effettuano corse prova sulla tratta Venezia Mestre – Trieste Centrale (Ferrovie: Italo si "affaccia" a Trieste Centrale).

Sul fronte del trasporto merci invece l’impresa privata CFI accoglie nel suo parco rotabili la prima 494 di Bombardier (Ferrovie: ecco la 494 di CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana), mentre Rail Cargo Carrier Italy si prepara a far viaggiare nel nostro Paese il convoglio più pesante della sua storia (Ferrovie: dal 1 marzo in Italia il più pesante treno merci della storia di RCCI).

In settimana è ripartito dalla Calabria il Treno Verde di Legambiente (Ferrovie: a Lamezia Terme la prima tappa del Treno Verde di Legambiente), che ha poi raggiunto Agrigento (Ferrovie: il Treno Verde di Legambiente e FS arriva ad Agrigento in doppia di E.464) dove è rimasto esposto (Ferrovie: il Treno Verde esposto ad Agrigento Bassa).

Intanto, in Lombardia FNM e Hyperloop Italia lavorano a un progetto che potrebbe cambiare radicalmente il modo di viaggiare in un prossimo futuro (Ferrovie: per FNM e Hyperloop Italia studio di fattibilità sul tracciato Milano Cadorna–Malpensa [VIDEO]).

Le notizie dall’estero arrivano stavolta dalla Francia che amplia i servizi Ouigo (Ferrovie, Francia: SNCF si prepara all'arrivo della concorrenza), dalla Svizzera dove hanno nuova vita i 44 ICN RABDe 500 delle FFS (Ferrovie, Svizzera: nuova vita per i 44 ICN RABDe 500 delle FFS) e dalla Germania che dà via libera ai treni notturni ma senza finanziamenti statali (Ferrovie, Germania: sì ai treni notturni ma senza finanziamenti statali), mentre ottiene successo la strategia "Strong Rail" di DB (Ferrovie, Germania: "Strong Rail" funziona, un milione di passeggeri in più a gennaio).

Concludiamo la nostra rubrica con la notizia che il gestore Eurostar starebbe progettando treni diretti da Londra a Roma e Milano (Ferrovie: Eurostar progetta treni diretti da Londra a Roma e Milano).

