Ferrovie: incendio alla ex cabina di manovra di Pavia

I vigili del fuoco del Comando di Pavia sono intervenuti, verso le 19 di ieri, per domare un incendio alla "Torre B" della stazione di Pavia.

Le fiamme si sono propagate, per cause ancora in fase d'accertamento, all'interno di una ex cabina di manovra (attualmente dismessa).

Per garantire la sicurezza durante le operazioni di spegnimento, che hanno visto impegnate due squadre, la circolazione ferroviaria è stata interrotta. Sul posto, insieme ai pompieri, è intervenuto anche personale della Polfer di Pavia e di Rfi, competente per le infrastrutture ferroviarie.