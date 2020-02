Ferrovie: treni straordinari per il Carnevale di Acireale

Anche quest'anno il Carnevale storico di Acireale offre un ricco programma di eventi e spettacoli.

Tra carri allegorici, dj-set e concerti il divertimento è assicurato. Per poter raggiungere comodamante Acireale e partecipare all'evento carnevalesco più celebre dell Sicilia Trenitalia, in collaborazione con la Regione Siciliana, mette a disposizione trentasei treni straordinari da sabato 22 a martedì 25 febbraio, per un totale di quasi 11mila posti in più.

Nella stazione di Acireale sarà attivo anche un servizio di customer care.

Fonte FS News