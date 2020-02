Ferrovie: viaggi in treno scontati per i titolari della carta ioStudio

Biglietti ferroviari di corsa semplice ridotti del 20% per i titolari della carta ioStudio rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La nuova offerta di Trenitalia dedicata agli studenti consente di viaggiare a prezzo scontato sino a fine 2020 su Frecce, Intercity e Intercity Notte in 1a e 2a classe e nei livelli Business, Premium e Standard, oltre che nei servizi cuccette e vagoni letto.



La promozione “IO STUDIO-MIUR” è acquistabile su trenitalia.com e l’App di Trenitalia, per usufruire dell’offerta è necessario essere possessori della tessera ioStudio, che servirà sia per l’emissione del titolo di viaggio che per la presentazione al personale di bordo treno durante le operazioni di controllo. L’agevolazione è a posti limitati che variano in base al giorno, al treno e alla classe o livello di servizio.

Fonte FS News