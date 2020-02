Ferrovie, Valle Caudina, treno esce dai binari tra Arpaia e Santa Maria a Vico: nessun ferito

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi sul treno “Valle Caudina”, che collega Benevento a Napoli.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il penultimo carrello è sviato giunto al chilometro 12, su una tratta soggetta a rallentamento 20 km/h. Si tratta di un convoglio “Alfa 2” partito alle 13:34 da Napoli Centrale e diretto nel Sannio.

A bordo solo molta paura per i viaggiatori, ma fortunatamente non ci sono feriti. Ad allertare il personale sarebbero stati proprio alcuni passeggeri che hanno avvertito un forte rumore. L’incidente è avvenuto nel territorio di Arienzo dove il treno è tutt'ora fermo.

EAV ha diramato una nota: “Causa motivi tecnici è al momento interrotta, fino a nuovo avviso, la tratta Arpaia/S. Maria a Vico. I treni in partenza da Napoli Centrale limitano a S. Maria a Vico.

I treni in partenza da Benevento limitano ad Arpaia. È in programmazione un servizio con bus sostitutivi sulla tratta interrotta.

Il treno successivo, il 3410, sta portando soccorso ai viaggiatori del treno sviato per trasbordarli nella stazione di S. Maria a Vico sugli autobus. La circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta tra le stazioni di Arpaia e S. Maria a Vico.

Al momento, la circolazione ferroviaria è garantita tra Benevento Centrale e Arpaia e tra S. Maria a Vico e Napoli. Sul posto sono al lavoro i tecnici EAV per le verifiche del caso”.