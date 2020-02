Ferrovie, Germania: sì ai treni notturni ma senza finanziamenti statali

Nessuna pregiudiziale sui treni notturni ma anche nessun aiuto.

Questo, in sintesi, quanto deciso dal Governo Federale Tedesco.

Come si evince da una risposta a una precisa domanda del gruppo parlamentare Bündnis 90 / Die Grünen, il Governo Federale, per sua stessa dichiarazione, è aperto a un ampliamento dell'offerta di treni notturni. Il prerequisito per questa operazione è una progettazione economicamente valida dell'offerta.

Alla domanda sui finanziamenti federali per il traffico di treni notturni, la risposta è però emblematica. Il Governo Federale accoglie con favore l'espansione del traffico dei treni notturni da parte di Deutsche Bahn AG e di eventuali altre compagnie di trasporto ferroviario per avere più traffico su un mezzo come la ferrovia che è profondamente rispettoso dell'ambiente.

Tuttavia, dal momento che i treni notturni contrariamente a quelli locali non fanno parte del trasporto pubblico, "le compagnie decidono sulla loro offerta e restano le sole responsabili".