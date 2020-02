Ferrovie, Sardegna: con Trenitalia alla Sartiglia di Oristano e a “Su Marulleri” di Marrubiu

Più posti a disposizione per andare in treno alla Sartiglia di Oristano (23 e 25 febbraio) e al Carnevale di Su Marulleri a Marrubiu (1° marzo).

Per facilitare la mobilità dei numerosi visitatori Trenitalia, d’intesa con la Regione Sardegna, potenzierà l’offerta ordinaria – 35 i treni ogni giorno in servizio su Oristano e 22 quelli che servono Marrubiu - con quasi 6 mila posti in più a disposizione.

Continua intanto a crescere, in Sardegna, il numero delle persone che ogni giorno scelgono il treno per i loro spostamenti quotidiani: nel 2019 sono stati oltre 4 milioni.