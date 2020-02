Ferrovie, Cechia: camion nel PL, treno lo travolge

Ancora un incidente a un passaggio a livello.

In Repubblica Ceca, vicino a Stará Huť, un treno e un camion si sono scontrati oggi poco prima delle 12.00. Le unità di soccorso sono giunte subito sul posto assieme ai vigili del fuoco.

“Quattro persone oltre al macchinista erano a bordo del treno. Due sono rimaste ferite tra i passeggeri, il conducente ha subito un trauma cranico", ha detto Petr Svoboda, portavoce dei vigili del fuoco. Il camion che si è trovato nel momento sbagliato al centro del PL trasportava pallet vuoti.

Secondo fonti locali, il camionista non si e ferito, ma per motivi precauzionali è stato portato in ospedale.

Il mezzo coinvolto è una DMU delle ferrovie ceche ČD a tre elementi "RegioNova" del Gruppo 814 e precisamente la 814 222, la sola, peraltro, ad essersi pesantemente inclinata uscendo dai binari. Le altre due unità, invece, sono pressoché rimaste sulla sede.