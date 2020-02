Ferrovie: pressing sulla Regione per la riapertura della linea ferroviaria tra Sacile e Gemona

Attivarsi concretamente per la riapertura della linea ferroviaria pedemontana, la Sacile-Gemona.

È quanto richiesto alla Giunta regionale dopo l’accordo raggiunto tra proponenti ed esecutivo sulla formulazione degli impegni che il Consiglio regionale pone all'amministrazione attraverso questo provvedimento.

Questa linea ferroviaria – è stato evidenziato – potrà manifestare la piena convenienza sociale ed economica per il territorio attraversato quando saranno poste in atto le condizioni per il suo pieno utilizzo per il trasporto locale, non solo a servizio degli studenti ma anche dei lavoratori delle imprese locali, per i trasporti di materie prime e prodotti e per una attività turistica che integri ferro e biciclette in un contesto di offerta completa di altri servizi.

Questa la mozione che impegna la Giunta a continuare con le azioni già intraprese, incrementando l’impegno per ottenere in tempi rapidi da RFI un quadro preciso di costi, tempi e interventi finalizzati alla riapertura progressiva della tratta oggi ancora chiusa ai servizi di linea.