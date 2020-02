Ferrovie: elettrificazione della Salerno-Avellino-Benevento, intesa Regione Campania RFI

Giovedì a Napoli c’è stato l’incontro tra la Regione Campania e RFI sul progetto di ammodernamento della linea con la elettrificazione della ferrovia Salerno-Avellino-Benevento.

La riunione è servita a definire un accordo per l’eliminazione dei passaggi a livello, premessa indispensabile per rendere il transito ad alta velocità, migliorando l’impatto sui centri urbani.

Il presidente della Commissione regionale Trasporti Luca Cascone e la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio insieme al consigliere Maurizio Petracca e al consigliere delegato per le aree interne Francesco Todisco hanno incontrato i rappresentanti di RFI e dei comuni che insistono lungo il tracciato della linea ferroviaria oggetto di elettrificazione Salerno-Avellino-Benevento.

Sono stati illustrati i lavori sullo stato di avanzamento dei progetti che precedono la rimozione di uno o più passaggi a livello., Grazie all’iniziativa congiunta di RFI e della Regione Campania, nei prossimi mesi partiranno i lavori per l’eliminazione di questi ostacoli che creano significativi disagi alla circolazione.

“Come Regione Campania abbiamo posto l’elettrificazione della linea Benevento-Avellino-Salerno in cima agli interventi da compiere in favore del potenziamento delle infrastrutture ferroviarie nelle aree interne, con particolare attenzione per la città di Avellino. Con la soppressione dei passaggi a livello si ridurranno i tempi di percorrenza tra i tre capoluoghi, a beneficio di tutte le comunità che ruotano attorno alla linea” ha fatto sapere la presidente D’Amelio tramite un post.

L'articolo integrale su Nuova Irpinia.