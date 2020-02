Ferrovie: treno passeggeri deraglia in Australia, morti e feriti

Almeno due persone sono morte nel deragliamento di un treno passeggeri Sydney-Melbourne in Australia.

Secondo i vigili del fuoco locali almeno cinque carrozze del treno sono finiti fuori dai binari a circa 45 chilometri a nord di Melbourne, nei pressi di Wallan.

L'incidente è avvenuto alle 20.00 locali di giovedì (le 10 in Italia). L'ufficio australiano per la sicurezza dei trasporti ha dichiarato che a bordo c'erano 160 passeggeri. Non è ancora chiaro come il treno sia deragliato. I servizi di emergenza e le aeroambulanze stanno lavorando sulla scena dell'incidente mentre il traffico ferroviario tra Melbourne e Sydney è stato bloccato.

The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N