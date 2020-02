Ferrovie: la proposta, intitolare un Frecciarossa ai due Maestri di Lodi

Il Gruppo FS Italiane ha promosso una raccolta fondi per le famiglie dei due macchinisti Mario Dicuonzo e Giuseppe Cicciù, che hanno perso la vita nel deragliamento.

Chi desidera partecipare alla sottoscrizione può fare la propria donazione usando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT39 M030 6905 0001 0000 0018 082 intestato a ‘Trenitalia SpA - Raccolte benefiche a favore dei familiari delle vittime dell'incidente ferroviario di Lodi’, presso Piazza della Croce Rossa 1, cap 00161 Roma.

Questa raccolta fondi si aggiunge a quella già promossa da FS Italiane fra i dipendenti del Gruppo e a quella concordata con le organizzazioni sindacali, con la donazione di due ore lavorative in concomitanza dello sciopero di venerdì 7 febbraio scorso.

Il prossimo 27 febbraio verrà intanto intitolata una saletta della stazione di Piacenza ai due macchinisti morti nel disastro ferroviario.

La nostra proposta va però oltre, si potrebbe prendere in considerazione di intitolare ai due Maestri un ETR 400, apponendo i loro nomi rispettivamente sulle due testate. Non sarebbe la prima volta che un treno viene dedicato a una persona scomparsa, soprattutto in ambito ferroviario e sarebbe un giusto riconoscimento a due lavoratori cui la sorte ha riservato un destino terribile.

Questo in ricordo simbolicamente anche di tutti gli altri ferrovieri caduti sul lavoro con la speranza che sia l'ultima volta che si debba concedere un tributo.