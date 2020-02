Ferrovie: il Treno Verde esposto ad Agrigento Bassa

È arrivato ieri pomeriggio ad Agrigento Bassa il Treno Verde organizzato da Legambiente in collaborazione col Gruppo Ferrovie dello Stato.

Come abbiamo già scritto, il treno è composto da quattro vetture Medie Distanze svuotate all'interno più un Bagagliaio in livrea XMPR, il tutto trainato dalle E.464.231 e .334 nella nuova livrea Intercity Giorno.

Il convoglio rimarrà ad Agrigento Bassa sul primo binario fino a sabato, dove sarà possibile visitarlo già da oggi. Un treno raro da vedere ad Agrigento, e sopratutto, due locomotive che, magari, chissà, potrebbero essere di buon auspicio in futuro per un'antenna Agrigento - Roma.

Visto ieri il programma odierno, vediamo oggi quello dei prossimi due giorni.

Venerdì 21 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11, Piazza Marconi (davanti la Stazione Centrale di Agrigento) – Flash Mob “Fermiamo la Febbre del Pianeta”

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Ore 16:30 – Da “I giovani cambiano il clima che cambia” a “Change Climate Change” passando per i “Volontari x Natura”: incontro con l’associazionismo locale, organizzato e spontaneo, con attenzione particolare ai giovani in azione per il contrasto ai cambiamenti climatici – coordina Vanessa Rosano di Legambiente Sicilia

Sabato 22 febbraio

Dalle 8:30 alle 13 – Il Treno Verde è aperto alle scuole

Ore 11 – Conferenza stampa di presentazione del "Bollettino Climatico" del Treno Verde e premio “Nemico del Clima”. A seguire tavola rotonda sulla città resiliente e sulle politiche per il clima del Comune di Agrigento

Partecipano:

Mattia Lolli , Portavoce Treno Verde

, Portavoce Treno Verde Claudia Casa, Direttrice Legambiente Sicilia

Direttrice Legambiente Sicilia Daniele Gucciardo , Presidente Circolo Legambiente Volontariato “Rabat”

, Presidente Circolo Legambiente Volontariato “Rabat” Mimmo Fontana, Segreteria Nazionale Legambiente

Segreteria Nazionale Legambiente Gabriella Battaglia, Assessore Protezione Civile e Pubblica Incolumità Comune di Agrigento

Assessore Protezione Civile e Pubblica Incolumità Comune di Agrigento Salvatore Pitruzzella, Energy Manager Comune di Agrigento

Energy Manager Comune di Agrigento Enzo Camilleri, consulente Programmazione Sviluppo Territoriale dell’Amm.ne Comunale di Agrigento

consulente Programmazione Sviluppo Territoriale dell’Amm.ne Comunale di Agrigento Michele Tagliareni, responsabile Casa Confort

Dalle 10 alle 16 – Spazio all'arte: estemporanea di pittura a cura di bellearticaf.it

Dalle 16 alle 18:30 – Visite a bordo. Ingresso libero

Testo e foto di Baldo Barbera