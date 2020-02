Ferrovie, Sardegna: iniziano i lavori a Palau Marina, interviene il Ministero

Un grido d'allarme che speriamo non cada nel vuoto.

Lo ha lanciato la pagina Facebook "Salviamo il Trenino Verde" e riguarda lo splendido tratto di ferrovia tra Palau e Palau Marina.

"Nonostante una legge nazionale che tutela le ferrovie turistiche, inclusa la Tempio-Palau Marina, a Palau si comincia a distruggere le infrastrutture della stazione di Palau Marina, e con esse una parte di storia del paese e delle ferrovie della Sardegna. Per fare spazio alle auto e a interessi privati", si legge nel post di ieri.

Nonostante le foto pubblicate mostrino lavori in stato già avanzato, sarebbero stati già allertati dal Ministero la procura della Repubblica e il nucleo carabinieri per la tutela del paesaggio di Sassari per fermare il cantiere.

Qualora la cosa fosse confermata si tratterebbe di un atto gravissimo. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.